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Суд арестовал напавшего на школьников и учительницу в Стерлитамаке
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Суд арестовал напавшего на школьников и учительницу в Стерлитамаке 

ТАСС 1 час назад
СТЕРЛИТАМАК, 20 апреля. /ТАСС/. Стерлитамакский городской суд арестовал 17-летнего подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе № 1 в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.
"По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Ранее источник агентства в следственных органах сообщал, что подозреваемого доставили в суд из больницы.
В среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака, по данным следствия, пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку одной из них, нанес ножевое ранение учителю, затем разлил и поджег горючее вещество, а также нанес себе увечье. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Троих пострадавших и нападавшего госпитализировали.
В отношении подростка возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи задержали его непосредственно в больнице, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь. Кроме того, правоохранительные органы возбудили дело о халатности, допущенной должностными лицами, ответственными за профилактику преступлений несовершеннолетних.
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