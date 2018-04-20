Суд арестовал напавшего на школьников и учительницу в Стерлитамаке

СТЕРЛИТАМАК , 20 апреля. / ТАСС /. Стерлитамакский городской суд арестовал 17-летнего подростка, напавшего на учительницу и одноклассников в школе № 1 в Стерлитамаке. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.

"По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Ранее источник агентства в следственных органах сообщал, что подозреваемого доставили в суд из больницы.

В среду 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 Стерлитамака, по данным следствия, пришел в здание с ножом и емкостью с бензином. Он зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, порезал руку одной из них, нанес ножевое ранение учителю, затем разлил и поджег горючее вещество, а также нанес себе увечье. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа. Троих пострадавших и нападавшего госпитализировали.