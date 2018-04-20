В Лаишево задержали подозреваемого в краже из храма 

Сотрудники Росгвардии по Татарстану задержали в Лаишево подозреваемого в попытке кражи денег из урны для пожертвований православного храма. Под подозрение попал ранее судимый местный житель. По предварительной версии, мужчина забрал пожертвования 19 апреля из Храма Святителя Николая. Сработала сигнализация, после чего на место происшествия приехал наряд. Следов взлома сотрудники полиции не нашли. Внутри храма находился мужчина. Он с помощью отвертки вскрывал урну с пожертвованиями, говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по Татарстану. Следствие считает, что в храм мужчина попал через запасной выход.