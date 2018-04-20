Ещё
В Лаишево задержали подозреваемого в краже из храма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лаишево задержали подозреваемого в краже из храма 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Сотрудники Росгвардии по Татарстану задержали в Лаишево подозреваемого в попытке кражи денег из урны для пожертвований православного храма. Под подозрение попал ранее судимый местный житель. По предварительной версии, мужчина забрал пожертвования 19 апреля из Храма Святителя Николая. Сработала сигнализация, после чего на место происшествия приехал наряд. Следов взлома сотрудники полиции не нашли. Внутри храма находился мужчина. Он с помощью отвертки вскрывал урну с пожертвованиями, говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по Татарстану. Следствие считает, что в храм мужчина попал через запасной выход.
Казанский репортер: последние новости
Экс-глава ТФБ Роберт Мусин заработал в 2017 году 8,9 млн рублей В Нижнекамске учитель задержал пьяного выпускника с ножом – видео ​Дело о взятке в 100 000 долларов набирает обороты: замначальника ОБОП заключили под стражу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США174
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300348
Первый легальный бордель открывается в России356
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть18
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой83
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение