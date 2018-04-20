Тамбовские следователи ищут мужчину, изрезавшего женщину в парке Дружбы

Тамбовский СК просит помочь установить личность мужчины, убившего в парке Дружбы женщину, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Утром 8 января в районе парка Дружбы женщина попросила прохожих о медицинской помощи. Во время госпитализации в больницу 42-летняя тамбовчанка умерла от многочисленных ножевых ранений.

Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». На камеры видеонаблюдения попал возможный убийца женщины. Правоохранители просят опознать мужчину. Сообщить любую информацию о совершённом преступлении можно анонимно по телефонам: 8 (4752) 75-88-43, 75-40-35, 71-05-84, 8-915-670-86-14 или 02.