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Тамбовские следователи ищут мужчину, изрезавшего женщину в парке Дружбы
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Тамбовские следователи ищут мужчину, изрезавшего женщину в парке Дружбы 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Тамбовский СК просит помочь установить личность мужчины, убившего в парке Дружбы женщину, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Утром 8 января в районе парка Дружбы женщина попросила прохожих о медицинской помощи. Во время госпитализации в больницу 42-летняя тамбовчанка умерла от многочисленных ножевых ранений.
Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». На камеры видеонаблюдения попал возможный убийца женщины. Правоохранители просят опознать мужчину. Сообщить любую информацию о совершённом преступлении можно анонимно по телефонам: 8 (4752) 75-88-43, 75-40-35, 71-05-84, 8-915-670-86-14 или 02.
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