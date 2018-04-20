Бывшую чиновницу обвинили в превышении полномочий в Приморье

Экс‐глава администрации Славянского городского поселения Хасанского муниципального района в Приморском крае Нина Кучина приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела, возбужденного против нее по факту превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Женщине предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при строительстве главной поселковой дороги в поселке. После ознакомления обвиняемой с материалами уголовного дела, оно будет передано сотрудниками прокуратуры Приморского края в суд.

Нина Кучина возглавляла Славянку с 2010 по 2015 годы. В декабре 2017 года стало известно, что бывшая чиновница стала фигуранткой уголовного дела по факту превышения должностных полномочий при заключении договоров социального найма жилых помещений (ч. 1 ст. 286 УК РФ).