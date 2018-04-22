Приморец предстанет перед судом за незаконную вырубку деревьев

Дело о незаконной вырубке деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям, рассмотрит Хорольский районный суд, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на прокуратуру Приморского края

В ноябре 2017 года местный житель нарушил действующее законодательство тем, что, не имея разрешительных документов, спилил на территории Ярославского городского поселения деревья. Ущерб от рубки деревьев пород дуб монгольский и береза черная даурская оценивается около 200 тысяч рублей.

Нарушителя задержали сотрудники органов правопорядка на месте преступления.

В данный момент уголовное дело подлежит рассмотрению Хорольским районным судом. Администрация поселка Ярославского подала иск о взыскании ущерба.