СК: найденный на свалке в Липецке младенец был убит

Предварительно установлено, что девочка родилась живой, мообщил РИА Новости представитель ведомства.

По его словам, личность матери будет установлена в рамках расследования возбужденного по данному факту уголовного дела.

Санкция статьи об убийстве матерью новорожденного предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Уже назначены экспертизы. Выясняется, почему ребенок появился на свет не в условиях стационара, устанавливаются точные причины и обстоятельства смерти новорожденной.

Ранее сообщалось, что тело младенца при расфасовке мусора обнаружили рабочие мусоросортировочного завода Липецка.