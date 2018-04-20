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СК: найденный на свалке в Липецке младенец был убит
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СК: найденный на свалке в Липецке младенец был убит 

Вести.Ru 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
В управлении Следственного комитета по Липецкой области сообщили о том, что смерть младенца, тело которого было найдено 15 апреля на на мусорном полигоне в Липецке, носит криминальный характер.
Предварительно установлено, что девочка родилась живой, мообщил РИА Новости представитель ведомства.
По его словам, личность матери будет установлена в рамках расследования возбужденного по данному факту уголовного дела.
Санкция статьи об убийстве матерью новорожденного предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уже назначены экспертизы. Выясняется, почему ребенок появился на свет не в условиях стационара, устанавливаются точные причины и обстоятельства смерти новорожденной.
Ранее сообщалось, что тело младенца при расфасовке мусора обнаружили рабочие мусоросортировочного завода Липецка.
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