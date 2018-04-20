Житель Прикамья с бензопилой в руках угрожал убить сожительницу

Суд Оханска вынес приговор 52-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в «Угрозе убийством».

«Два месяца назад в полицию города обратилась местная жительница, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Во время ссоры с сожителем на почве личных неприязненных отношений мужчина взял в руки бензопилу, завёл её и, подойдя к женщине, начал угрожать ей убийством».

Потерпевшая испугалась за свою жизнь, так как сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения, был настроен агрессивно и действия свои не контролировал.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в дежурную часть, где подозреваемый дал признательные показания. Кроме этого, было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.