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Житель Прикамья с бензопилой в руках угрожал убить сожительницу
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Житель Прикамья с бензопилой в руках угрожал убить сожительницу 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Суд Оханска вынес приговор 52-летнему ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в «Угрозе убийством».
«Два месяца назад в полицию города обратилась местная жительница, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Во время ссоры с сожителем на почве личных неприязненных отношений мужчина взял в руки бензопилу, завёл её и, подойдя к женщине, начал угрожать ей убийством».
Потерпевшая испугалась за свою жизнь, так как сожитель находился в состоянии алкогольного опьянения, был настроен агрессивно и действия свои не контролировал.
Полицейские задержали злоумышленника и доставили в дежурную часть, где подозреваемый дал признательные показания. Кроме этого, было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Суд назначил виновному наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
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