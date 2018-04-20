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Екатеринбуржец сел на 9 лет за убийство вахтовика
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Екатеринбуржец сел на 9 лет за убийство вахтовика 

Уралинформбюро 23 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор рецидивисту из Екатеринбурга, признав его виновным в убийстве. Он проведет 9 лет в колонии особого режима.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в начале октября 2017 года. Два двоюродных брата и приятель одного из них выпивали перед тем, как поехать на заработки в Югру. Во время застолья подсудимый поругался со знакомым брата. Отношения они пошли выяснять на улицу. Там злоумышленник вонзил оппоненту в шею кухонный нож.
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