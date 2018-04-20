Направлено уголовное дело по обвинению жителя Мордовии в совершении мошеннических действий 

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Саранска в совершении семи эпизодов мошеннических действий.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия во взаимодействии с региональным УФСБ России при проведении оперативных мероприятий установлено, что обвиняемый обманом входил в доверие к потерпевшим, сообщая им несоответствующие действительности сведения о своей высокой должности в одном из министерств, и предлагал, в том числе своим знакомым, приобрести по льготным ценам квартиры в Саранске. Кроме того, он, апеллируя несуществующими связями с представителями органов власти, за определенную плату обещал содействие в трудоустройстве, оформлении недвижимости, развитии бизнеса и предоставлении субсидий. Своими действиями мужчина обманул семерых жителей Мордовии, причинив им материальный ущерб на общую сумму порядка 10 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела сотрудниками правоохранительных органов осуществлен сбор совокупности доказательств, изобличающих жителя Саранска в совершении противоправный деяний.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.