За убийство в Ульяновске задержана 20-летняя девушка 

Задержана 20-летняя девушка, зарезавшая приятеля 22-летнего знакомого во время застолья.
Раскрыто по горячим следам убийство 22-летнего местного жителя, сообщает региональный следственный комитет, возбудивший уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Задержана подозреваемая — 20-летняя знакомая погибшего.
На данный момент события в изложении следователей выглядят так: в ночь с 18 на 19 апреля пьяная девушка в квартире дома по проспекту Генерала Тюленева поссорилась с погибшим во время застолья и несколько раз ударила его ножом. Пострадавший вскоре скончался в больнице.
Выясняются все обстоятельства, решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и заключении ее стражу.