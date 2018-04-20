Ещё
За убийство в Ульяновске задержана 20-летняя девушка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За убийство в Ульяновске задержана 20-летняя девушка 

АиФ — Ульяновск 43 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Задержана 20-летняя девушка, зарезавшая приятеля 22-летнего знакомого во время застолья.
Раскрыто по горячим следам убийство 22-летнего местного жителя, сообщает региональный следственный комитет, возбудивший уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Задержана подозреваемая — 20-летняя знакомая погибшего.
На данный момент события в изложении следователей выглядят так: в ночь с 18 на 19 апреля пьяная девушка в квартире дома по проспекту Генерала Тюленева поссорилась с погибшим во время застолья и несколько раз ударила его ножом. Пострадавший вскоре скончался в больнице.
Выясняются все обстоятельства, решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и заключении ее стражу.
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске уголовнику дали 4 года за изнасилование 15-летней 19 лет назад «Подогрели, обобрали…» Ульяновец за выпивкой украл банковскую карту подруги В Ульяновске полицейские вымогали деньги у жены подозреваемого
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации111
Поклонская ответила Порошенко про князей272
Первый легальный бордель открывается в России349
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-30080
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение