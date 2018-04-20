За убийство в Ульяновске задержана 20-летняя девушка

Задержана 20-летняя девушка, зарезавшая приятеля 22-летнего знакомого во время застолья.

Раскрыто по горячим следам убийство 22-летнего местного жителя, сообщает региональный следственный комитет , возбудивший уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Задержана подозреваемая — 20-летняя знакомая погибшего.

На данный момент события в изложении следователей выглядят так: в ночь с 18 на 19 апреля пьяная девушка в квартире дома по проспекту Генерала Тюленева поссорилась с погибшим во время застолья и несколько раз ударила его ножом. Пострадавший вскоре скончался в больнице.

Выясняются все обстоятельства, решается вопрос о предъявлении задержанной обвинения и заключении ее стражу.