Выяснились подробности убийства 20-летней девушкой приятеля в Ульяновске

20-летняя жительница Ульяновска во время застолья убила 22-летнего приятеля ножом, о чем уже сообщал « АиФ ». Стали известны подробности преступления, которые приводит местный портал «73 онлайн». Кроме того, в сети размещено видео момента преступления, снятое другими участниками застолья.

Причиной агрессии со стороны девушки стали два обстоятельства. Приятель, согласно ее показаниям, «достал» ее тем, что «клеил». Последней же каплей стало то, что на вечеринке он уронил стул. После этого она повалила на пол едва державшегося на ногах парня, а затем схватила нож и стала наносить удары.

Как мы уже сообщали, раненого госпитализировали, он скончался в больнице.

Девушка была хозяйкой квартиры, где было совершено преступление. «73 онлайн» сообщает, что квартира досталась девушке в подарок от бабушки. Семья, в которой она выросла, числится в благополучных. Сама девушка окончила авиационный колледж.

Тем не менее за самой героиней давно тянется криминальный шлейф. Её уже судят за три кражи. К примеру, она похитила у знакомых сотовый телефон и банковскую карту. Состоит на учете в наркодиспансере как употребляющая алкоголь с 12 лет.

Молодой человек, ставший жертвой преступления, также не был ангелом. Он приехал из Бурятии , отбыв наказание в виде лишения свободы в колонии. В Ульяновске бывший зек работал на мебельном предприятии.