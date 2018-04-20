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Жителя Борского района обвиняют в убийстве односельчанина из-за оскорбления
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Жителя Борского района обвиняют в убийстве односельчанина из-за оскорбления 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Как сообщает следственный комитет, на улице в деревне Ситники было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Следователи совместно с оперативниками задержали 53-летнего подозреваемого. Установлено, что ночью 19 апреля 2018 года будучи нетрезвым, подозреваемый обиделся на своего знакомого, который беспочвенно его оскорбил. Злоумышленник несколько раз ударил обидчика по голове, а затем перетащил его по улице деревни и скрылся. От полученных травм 34-летний потерпевший скончался.
Подозреваемому предъявлено обвинение, он признал свою вину. Ранее мужчина уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Напомним, нижегородца обвиняют в убийстве брата из-за денег.
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