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53-летний рецидивист убил односельчанина в Борском районе
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53-летний рецидивист убил односельчанина в Борском районе 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
53-летний житель Борского района обвиняется в убийстве 34-летнего односельчанина.
Преступление совершено в дер. Ситники 19 апреля. Пьяный мужчина обиделся на знакомого за беспочвенное оскорбление и несколько раз ударил его по голове. Затем он схватил его за одежду и протащил по улице, после чего скрылся. Потерпевший скончался.
Вину в содеянном злоумышленник признал. Ранее он уже отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
Ранее сообщалось, что нижегородец ударил ножом односельчанина, сделавшего ему замечание.
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