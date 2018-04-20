53-летний рецидивист убил односельчанина в Борском районе

53-летний житель Борского района обвиняется в убийстве 34-летнего односельчанина.

Преступление совершено в дер. Ситники 19 апреля. Пьяный мужчина обиделся на знакомого за беспочвенное оскорбление и несколько раз ударил его по голове. Затем он схватил его за одежду и протащил по улице, после чего скрылся. Потерпевший скончался.

Вину в содеянном злоумышленник признал. Ранее он уже отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Ранее сообщалось, что нижегородец ударил ножом односельчанина, сделавшего ему замечание.

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