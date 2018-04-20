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Омичка получила материнский капитал за выдуманного ребенка
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Омичка получила материнский капитал за выдуманного ребенка 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел два года назад. Омичка, у которой уже есть несовершеннолетний ребенок, решила пойти на хитрость. На преступление женщину подтолкнуло желание без дополнительных затрат получить деньги материнский капитал. Для этого обвиняемая пошла в ЗАГС Кировского округа и принесла заявление о его рождении, пояснив, что рожала не медицинском учреждении. При этом знакомый омички подтвердил данную информацию. В итоге мошеннице удалось получить свидетельство о рождении ребенка и впоследствии оформить материнский капитал. Таким образом, из бюджета государства были похищены 453 тыс. рублей.
Однако скоро обман омички раскрылся. Специалисты прокуратуры Омской области утвердили обвинение по уголовному делу по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». Свою вину женщина полностью признала. Сейчас ее имущество арестовано и мошеннице придется вернуть полученные обманом деньги, сообщили в пресс-службе ведомства.
Материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
Фото: pexels.com.
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