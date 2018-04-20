Жительница Кунгура, страдающая алкогольным психозом, убила мужа

63-летнюю жительницу Кунгурского района будут судить за убийство супруга. В ночь на 10 февраля она нанесла своему 68-летнему мужу несколько ножевых ранений. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе предварительного следствия выяснилось, что женщина в течение нескольких лет злоупотребляла спиртным, вследствие чего у нее развился алкогольный психоз — заболевание, которое лишало возможности осознавать общественную опасность и руководить своими действиями, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, ей рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре».

Уголовное дело направлено в суд для постановления о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.