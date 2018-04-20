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Жительница Кунгура, страдающая алкогольным психозом, убила мужа
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Жительница Кунгура, страдающая алкогольным психозом, убила мужа 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
63-летнюю жительницу Кунгурского района будут судить за убийство супруга. В ночь на 10 февраля она нанесла своему 68-летнему мужу несколько ножевых ранений. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«В ходе предварительного следствия выяснилось, что женщина в течение нескольких лет злоупотребляла спиртным, вследствие чего у нее развился алкогольный психоз — заболевание, которое лишало возможности осознавать общественную опасность и руководить своими действиями, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы, ей рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре».
Уголовное дело направлено в суд для постановления о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.
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