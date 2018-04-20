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17 ударов ножом нанес подруге пьяный сожитель в Ленинградском районе
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17 ударов ножом нанес подруге пьяный сожитель в Ленинградском районе 

АиФ-Кубань 31 минуту назад
Фото: АиФ-Кубань
Обвинительное заключение по делу направлено в суд  Пьяный сожитель нанес 17 ударов ножом подруге в Ленинградском районе
Следствием установлено, что 44-летний обвиняемый состоял в близких отношениях с местной 40-летней жительницей и часто находился у нее в гостях в поселке Образцовом Ленинградского района. Между ними регулярно происходили конфликты из-за того, что мужчина сильно выпивал.
1 марта 2018 года обвиняемый в доме знакомой стал употреблять алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора. Мужчина не сдержался и кухонным ножом нанес женщине не менее семнадцати ударов по телу. В результате массивной кровопотери потерпевшая скончалась на месте. Ее тело обнаружила соседка, которая и вызвала полицию.
Обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он признал в полном объеме. Теперь его ждет суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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