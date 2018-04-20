В иркутский суд передано коррупционное дело экс-начальника транспортной полиции и бывшего прокурорского работника

Бывший начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск — Пассажирский Григорий Прокофьев и бывший сотрудник транспортной прокуратуры обвинены в получении 55 млн рублей взятки.

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По версии следствия, обвиняемые в феврале 2017 года, действуя совместно с заместителем начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте Алексеем Ракульцевым (в отношении которого ранее уголовное дело выделено в связи с заключением досудебного соглашения, судом постановлен обвинительный приговор), получили денежные средства от руководителя коммерческой организации в сумме 15 млн рублей за прекращение уголовного преследования по материалам доследственных проверок и уголовным делам.

Кроме того, бывший начальник линейного отдела в сентябре 2016 года, действуя совместно с жителем города Иркутска, используя свое служебное положение, получили денежные средства в сумме 40 млн рублей, введя в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации о наличии должностных полномочий по прекращению уголовного дела, расследуемого следственным подразделением Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, сообщается на сайте Следственного комитета.

Уголовное дело, расследованное по ч. 6 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.