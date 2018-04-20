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В Башкирии грабителям, жестоко избившим супружескую пару, грозит до 12 лет тюрьмы
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В Башкирии грабителям, жестоко избившим супружескую пару, грозит до 12 лет тюрьмы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Салавате трое грабителей едва не лишили супружескую пару жизни. Мужчины ворвались в чужой дом и требовали у хозяев что-нибудь ценное.
64-летний хозяин квартиры услышал вечером, что кто-то стучится в дверь. Приоткрыл дверь и тут же получил удар от грабителя в вязаной шапке. Лица нападающих были закрыты шарфами, в руках — ножи. Мужчины требовали деньги и любые ценности. Один из нападавших начал бить пенсионера, второй обыскивал шкафы. На крики мужа прибежала его жена, которой тоже досталось.
— Один из нападающих нашел банковскую карту, после чего взял нож и, угрожая женщине, требовал назвать пин-код. Испугавшись за собственную жизнь, она назвала секретные цифры, — сообщили в республиканской полиции.
Грабители обыскали пенсионера, нашли при нем 1000 рублей и убежали. Женщина тут же вызвала полицию. Вычислили салаватских нападающих очень быстро — ими оказалось трое местных возрастом 21, 24, 29 лет. Мужчин будут судить за разбойное нападение по сговору, с проникновением в чужое жилище. Им выбирают меру пресечения.
В полиции рассказали, что к уголовной ответственности привлекали одного из обвиняемых. Мужчинам грозят от 8 до 12 лет тюрьмы.
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