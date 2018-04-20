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В Ижевске задержали мужчину, который распространял в соцсетях интимные фото подростков
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В Ижевске задержали мужчину, который распространял в соцсетях интимные фото подростков 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции установили администратора группы «Слили Ижевск» соцсети «ВКонтакте». Подозреваемый с декабря 2017 года выкладывал в сообществе интимные фото подростков, сообщает прессс-лужба следственного управления СК России по Удмуртии.
Под изображениями несовершеннолетних мужчина указывал их имена, место учебы и класс. В ряде постов была информация, что лица в возрасте от 12 лет, изображенные на фото, вступают в интимные отношения.
Отметим, в группе состояло более 3 тыс. человек.
Как пояснил мужчина, он таким образом привлекал аудиторию для других групп игровой направленности, где являлся модератором.
Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы по части 2 статьи 242.1 УК России («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних»).
ИА «Сусанин»: последние новости
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