В Ижевске задержали мужчину, который распространял в соцсетях интимные фото подростков

Под изображениями несовершеннолетних мужчина указывал их имена, место учебы и класс. В ряде постов была информация, что лица в возрасте от 12 лет, изображенные на фото, вступают в интимные отношения.

Отметим, в группе состояло более 3 тыс. человек.

Как пояснил мужчина, он таким образом привлекал аудиторию для других групп игровой направленности, где являлся модератором.

Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы по части 2 статьи 242.1 УК России («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическим изображением несовершеннолетних»).