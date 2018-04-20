Полицейские по горячим следам раскрыли кражу ювелирных украшений в Республике Алтай

В дежурную часть отделения МВД России по Кош-Агачскому району с заявлением обратился местный житель, являющийся индивидуальным предпринимателем. Мужчина сообщил, что неизвестные лица из здания принадлежащего ему торгового дома похитили ювелирные изделия более 400 наименований. Сумма причиненного ущерба составила четыре миллиона рублей.

Сотрудниками следственно-оперативной группы, прибывшими на место преступления, было установлено, что злоумышленники проникли в помещение магазина, разбив окно. В ходе осмотра экспертом были изъяты следы рук и обуви, а также запись с камер видеонаблюдения.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение дежурных суток установили причастность к совершению преступления 54–летнего жителя села Кош-Агач. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что похищенные ювелирные изделия намеревался продать. В настоящее время похищенное изъято.