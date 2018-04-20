Вологжанка устроила «бизнес» по прописке иностранцев

Владелица квартиры на Советском проспекте в Вологде пойдет под суд. Женщину подозревают в фиктивной регистрации иностранцев.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД , два гражданина одной из южных республик приехали в Вологду на заработки. Соблюдая российский закон, они встали на миграционный учет через многофункциональный центр. Информация о них была передана и полицейским. Проверяя данные, участковый пришел по указанному адресу, однако выяснилось, что зарегистрированные здесь иностранцы не появляются, а живут совершенно в другом месте.

В итоге иностранцы получили штрафы, а в отношении «бизнес-леди», которая не впервые попадается на фиктивной регистрации, возбудили уголовное дело. Ей может грозить до трех лет лишения свободы.