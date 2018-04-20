Ещё
Полиция Башкирии задержала 19-летнюю девушку с крупной партией «соли»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Башкирии задержала 19-летнюю девушку с крупной партией «соли» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Белорецке полиция задержала 19-летнюю девушку. В рюкзаке молодой белоречанки оперативники нашли 3 грамма наркотика «соль», пакетик с остатками спайса и курительную трубку. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД по Белорецкому району.
Как рассказала задержанная, она сама употребляет спайс, а «соль» покупает у оптовика через интернет-магазин и раскладывает по тайникам.
В сотовом телефоне девушки полицейские нашли адреса 27 закладок, которые она уже успела сделать. Оперативники проехали по тайникам и обнаружили свертки с наркотиками. Вес найденного вещества составил около 10 грамм.
Девушка признала свою вину и раскаялась. По фактам сбыта и покушения на сбыт наркотиков возбуждены два уголовных дела.
АиФ-Уфа: последние новости
СК Башкирии возбудил два уголовных дела по факту ЧП в Стерлитамаке Уфимец погиб от ножа во время пьяной ссоры с сожительницей Пять гектаров леса незаконно вырубили в Башкирии на берегу реки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации111
Поклонская ответила Порошенко про князей272
Первый легальный бордель открывается в России349
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-30080
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение