Полиция перекрыла канал поставки наркотиков из Средней Азии в РФ 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции на Южно-Уральской железной дороге задержали организатора поставок в РФ наркотиков из стран Средней Азии.
Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что полицейскими изъято более 14 кг гашиша, который планировалось продать мелкооптовыми партиями.
"Реализована оперативная информация, связанная с перекрытием канала незаконной перевозки железнодорожным транспортом наркотиков в особо крупном размере из стран Средней Азии в Российскую Федерацию. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции на одном из перегонов Южно-Уральской железной дороги после выемки наркотиков из закамуфлированной закладки задержан предполагаемый организатор преступной группы, которая причастна к контрабандным поставкам наркотических средств из-за границы", — сказала она.
По словам Волк, задержанным оказался житель Чебаркуля Челябинской области, который ранее неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Задержанный заключен под стражу. В отношении него возбуждены уголовное дела по статьям 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и 229.1 ("Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов") УК РФ.