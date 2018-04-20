В Ленинградском районе 44-летний местный житель убил любовницу

Краснодар . 20 апр. — Новая Кубань. Бытовая драма произошла в поселке Образцовом 1 марта 2018 года.

В этот день 44-летний местный житель пришел в гости к 40-летней женщине, с которой он состоял в близких отношениях. Между любовниками последнее время часто происходили конфликты, в основном из-за чрезмерного пристрастия мужчины к алкоголю. В день убийства пара в очередной раз поссорилась. В ходе разбирательств обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им оппонентке не менее 17 ударов по телу. Пострадавшая скончалась от кровопотери. Ее тело на следующий день обнаружила соседка.

В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», на время следствия он был задержан, сообщали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый свою вину признает.