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В Ленинградском районе 44-летний местный житель убил любовницу
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В Ленинградском районе 44-летний местный житель убил любовницу 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апр. — Новая Кубань. Бытовая драма произошла в поселке Образцовом 1 марта 2018 года.
В этот день 44-летний местный житель пришел в гости к 40-летней женщине, с которой он состоял в близких отношениях. Между любовниками последнее время часто происходили конфликты, в основном из-за чрезмерного пристрастия мужчины к алкоголю. В день убийства пара в очередной раз поссорилась. В ходе разбирательств обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им оппонентке не менее 17 ударов по телу. Пострадавшая скончалась от кровопотери. Ее тело на следующий день обнаружила соседка.
В отношении 44-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», на время следствия он был задержан, сообщали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В настоящее время материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый свою вину признает.
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