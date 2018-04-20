Орловчанка оформляла фиктивные микрозаймы на незнакомцев

Вступил в законную силу приговор Болховского районного суда Орловской области в отношении местной жительницы, совершившей хищения с использованием служебного положения.

Она была принята на работу и назначена на должность кредитного специалиста ООО МК «Русские Финансы Микрозаймы» в Болхове. Для исполнения обязанностей ей был предоставлен доступ к формированию и последующему использованию клиентской базы при составлении договоров денежных займов, а также были вверены деньги и сейф для их хранения.

С ноября по декабрь 2017 года женщина похитила более 104 тысяч рублей. Для сокрытия этого она оформляла фиктивные договоры микрозайма на различных людей.

Суд признал женщину виновной в присвоении и назначил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.