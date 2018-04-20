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Главу «Ясных Зорь» осудили на 1,5 года за уклонение от налогов в 11 млн руб
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Главу «Ясных Зорь» осудили на 1,5 года за уклонение от налогов в 11 млн руб 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Областной суд приговорил руководителя ООО «Ясные Зори Плюс» Виталия Крюкова к 1,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов в размере 11 миллионов рублей в Волгограде. Ему предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облсуде, Крюков и собственник организации вступили в преступный сговор и разработали схему уклонения от уплаты налогов. Мужчины вносили в соответствующую декларацию заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ясные Зори Плюс». За счет этого им удалось «сэкономить» 11 493 720, 70 рублей.
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