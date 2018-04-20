Главу «Ясных Зорь» осудили на 1,5 года за уклонение от налогов в 11 млн руб

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облсуде, Крюков и собственник организации вступили в преступный сговор и разработали схему уклонения от уплаты налогов. Мужчины вносили в соответствующую декларацию заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ясные Зори Плюс». За счет этого им удалось «сэкономить» 11 493 720, 70 рублей.