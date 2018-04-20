Две женщины задержаны в Нижнем Новгороде за кражу смартфона из кинотеатра

Две жительницы областного центра в возрасте 22 и 30 лет задержаны в Нижнем Новгороде за кражу смартфона из кинотеатра.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , происшествие случилось в средине марта на улице Смирнова в Автозаводском районе.

Хозяйка средства связи оставила его на раковине в женском туалете. Вернувшись, она не обнаружила смартфон на месте и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого следователи установили личности подозреваемых.

Злоумышленницы признались в краже и добровольно вернули похищенный телефон. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, 54-летний безработный украл смартфон из квартиры в Автозаводском районе.