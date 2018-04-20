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Две женщины задержаны в Нижнем Новгороде за кражу смартфона из кинотеатра
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Две женщины задержаны в Нижнем Новгороде за кражу смартфона из кинотеатра 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Две жительницы областного центра в возрасте 22 и 30 лет задержаны в Нижнем Новгороде за кражу смартфона из кинотеатра.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось в средине марта на улице Смирнова в Автозаводском районе.
Хозяйка средства связи оставила его на раковине в женском туалете. Вернувшись, она не обнаружила смартфон на месте и обратилась в полицию.
Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого следователи установили личности подозреваемых.
Злоумышленницы признались в краже и добровольно вернули похищенный телефон. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, 54-летний безработный украл смартфон из квартиры в Автозаводском районе.
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