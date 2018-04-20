Следственный комитет уточнил количество погибших в «Зимней Вишне»

Следственном комитете уточнили количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».

Как сообщает пресс-служба ведомства, получены заключения генетических экспертиз по погибшим, все они идентифицированы. Следователи выдали разрешения на захоронение 37 погибших.

Следствие определило окончательное количество жертв трагедии в кемеровском торговом центре — их 60, заявила пресс-секретарь СУ СК РФ Светлана Петренко