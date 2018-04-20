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Следственный комитет уточнил количество погибших в «Зимней Вишне»
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Следственный комитет уточнил количество погибших в «Зимней Вишне» 

АиФ Кузбасс 32 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Следственном комитете уточнили количество погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
Как сообщает пресс-служба ведомства, получены заключения генетических экспертиз по погибшим, все они идентифицированы. Следователи выдали разрешения на захоронение 37 погибших.
Следствие определило окончательное количество жертв трагедии в кемеровском торговом центре — их 60, заявила пресс-секретарь СУ СК РФ Светлана Петренко.
Продолжается расследование уголовного дела по пожару в «Зимней Вишне». Под стражей находятся восемь фигурантов, в том числе командир звена газодымозащитной службы Сергей Генин, который первым оказался на месте пожара. Его обвиняют в халатности, из-за которой погибли люди.
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