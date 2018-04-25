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Следственный комитет разыскивает молодую женщину с ребенком
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Следственный комитет разыскивает молодую женщину с ребенком 

АиФ Кузбасс 17 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Следователи разыскивают молодую женщину с ребенком, которая находилась в торговом центре «Зимняя Вишня» в момент начала пожара.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, расследование уголовного дела по факту пожара в кемеровском торговом центре продолжается. Для того, чтобы установить объективную картину произошедшего, для следствия важна любая информация. В частности, следователи разыскивают молодую женщину с ребенком. Они находились в момент пожара в торговом центре. Следствие интересуется сведениями о тех минутах, когда они покинули кинотеатр.
Следователи призывают граждан, которые узнали на фотографии женщину, не оставаться в стороне и связаться со следователем. Анонимность гарантируется. Телефон для связи: 8962 8316256.
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