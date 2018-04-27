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Песков: «многие из нарушений в ТЦ „Зимняя Вишня“ чудовищны»
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Песков: «многие из нарушений в ТЦ „Зимняя Вишня“ чудовищны» 

АиФ Кузбасс 38 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Дмитрий Песков назвал нарушения, обнаруженные в «Зимней Вишне», чудовищными.
Как сообщает «РИА Новости», в Кремле следят за публикациями о нарушениях и причинах трагедии в Кемерове. Дмитрий Песков подчеркнул, что пока нет материалов по результатам следственных действий, так как следствие еще идет. Только Следственный комитет сможет предоставить эти результаты. Ведомство регулярно информирует о ряде выявленных нарушений, многие из которых, по словам Пескова, являются чудовищными.
Напомним, ранее Кемеровский областной суд оставил под стражей командира газодымозащитного звена Сергея Генина. Его обвиняют в халатности, повлекшей гибель 37 человек.
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