Против Нижегородского центра обеспечения градостроительной деятельности возбуждено уголовное дело

По данным надзорного ведомства, с апреля по июнь минувшего года, одному из сотрудников центра не выплачивалась заработная плата. Ситуацию взяла на контроль Балахнинская городская прокуратура , которая направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

После рассмотрения материалов, межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы.