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Против Нижегородского центра обеспечения градостроительной деятельности возбуждено уголовное дело
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Против Нижегородского центра обеспечения градостроительной деятельности возбуждено уголовное дело 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным надзорного ведомства, с апреля по июнь минувшего года, одному из сотрудников центра не выплачивалась заработная плата. Ситуацию взяла на контроль Балахнинская городская прокуратура, которая направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
После рассмотрения материалов, межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы.
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