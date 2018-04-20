В Бугуруслане инспектора труда подозревают в получении взятки

Следственные органы СК РФ по области возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего сотрудника региональной инспекции труда по статье «Получение взятки за совершение незаконных бездействий в крупном размере».

Установлено, что в апреле 2018 года проводилось расследование несчастного случая на производстве со смертельным исходом с работником коммерческой организации. В ходе расследования были выявлены нарушения трудового законодательства.

Тогда мужчина предложил генеральному директору «замять дело» и оценил эту помощь в 150 тысяч рублей. Благодаря этому коммерческая организация не была привлечена к административной ответственности. Где максимальный размер штрафа — один миллион рублей.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.