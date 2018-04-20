В Омске мужчина избил обидчика ледорубом

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

27-летний житель Омска на улице познакомился с двумя молодыми людьми. Он попросил у них закурить. После между ними произошел конфликт. Затем один из незнакомцев нанес мужчине удар по лицу.

«Мужчина пришел домой и рассказал обо всем жене, вооружившись лопаткой-ледорубом, они вместе направились во двор отомстить обидчику, оставив дома 5-месячного ребенка. Подозреваемый без предупреждения стал наносить потерпевшему удары металлическим предметом по голове и телу, после чего скрылся», — уточнили в пресс-службе УМВД России по Омской области

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.