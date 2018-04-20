Грязовчанин незаконно вырубил леса на 143 миллиона рублей

До семи лет лишения свободы грозит жителю Грязовца. Мужчина попался на незаконной рубке леса.

Когда его задержали полицейские, черный лесоруб успел вырубить порядка 20 тысяч кубометров древесины. Общий ущерб составил более 143 миллионов рублей. О нарушении закона правоохранителям сообщили представители местного лесничества. Спутниковый мониторинг подтвердил семь фактов незаконной рубки, сообщает пресс-служба областного УМВД

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование завершено, дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.