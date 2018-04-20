Ещё
Грязовчанин незаконно вырубил леса на 143 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грязовчанин незаконно вырубил леса на 143 миллиона рублей 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
До семи лет лишения свободы грозит жителю Грязовца. Мужчина попался на незаконной рубке леса.
Когда его задержали полицейские, черный лесоруб успел вырубить порядка 20 тысяч кубометров древесины. Общий ущерб составил более 143 миллионов рублей. О нарушении закона правоохранителям сообщили представители местного лесничества. Спутниковый мониторинг подтвердил семь фактов незаконной рубки, сообщает пресс-служба областного УМВД.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Расследование завершено, дело направлено в суд. Предпринимателю грозит до семи лет лишения свободы и крупный штраф.
Вологда.рф: последние новости
Подросток совершил несколько краж и не один год скрывался от правосудия Убийством закончилась ссора на кухне в Великом Устюге Через три дня обратилась к полицейским вологжанка, которую обворовали в маршрутке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации118
Поклонская ответила Порошенко про князей277
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-30097
Первый легальный бордель открывается в России349
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой74
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение