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В Казани бывший полицейский обвиняется в получении взятки от браконьеров
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В Казани бывший полицейский обвиняется в получении взятки от браконьеров 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Бывшего полицейского обвиняют во взяточничестве, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СКР.
В отношении бывшего командира судна полиции отделения ППС в речном порту Казани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ, (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
По данным следователей, полицейский в период 2017 года получал от браконьера 15 тыс. рублей за сокрытие его деятельности и информирование о проверках на Волге.
Уголовное дело направили в Вахитовский суд Казани.
Напомним, 25 апреля вводится нерестовый запрет на ловлю рыбы в Татарстане.
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