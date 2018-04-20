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Психически больной саратовец проник в квартиру и вынес телевизор
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Психически больной саратовец проник в квартиру и вынес телевизор 

АиФ 36 минут назад
Фото: АиФ
30-летний психически больной саратовец проник в квартиру и вынес телевизор, украденное изъято, общая сумма ущерба составило 30790 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД в регионе.
В полицию с заявлением о пропаже обратилась 60-летняя женщина, она сообщила, что 18 апреля в период с 10 до 12 часов произошла кража, неизвестный проник в ее квартиру и вынес телевизор марки Samsung. В ходе оперативно-розыскной деятельности был задержан 30-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности по аналогичному преступлению, ему было назначено принудительное лечение в психоневрологическом диспансере.
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