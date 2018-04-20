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Перестрелка на одном из полицейских постов произошла под Краснодаром. Видео
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Перестрелка на одном из полицейских постов произошла под Краснодаром. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Краснодарском крае произошла стрельба, после которой на посту станицы Елизаветинская задержали подозреваемых в преступлении. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по региону.
«Проводилась силовая поддержка СОБР в рамках задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления», — прокомментировали происшествие в ведомстве.
Подробности случившегося не уточняются.
В дагестанском Хасавюрте два брата погибли в результате перестрелки. Их расстреляли трое неизвестных, которые скрылись с места преступления на автомобиле.
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