Перестрелка на одном из полицейских постов произошла под Краснодаром. Видео

Краснодарском крае произошла стрельба, после которой на посту станицы Елизаветинская задержали подозреваемых в преступлении. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по региону. «Проводилась силовая поддержка СОБР в рамках задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления», — прокомментировали происшествие в ведомстве. Подробности случившегося не уточняются. В дагестанском Хасавюрте два брата погибли в результате перестрелки. Их расстреляли трое неизвестных, которые скрылись с места преступления на автомобиле.