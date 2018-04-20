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Трое сельчан угнали трактор под Челябинском
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Трое сельчан угнали трактор под Челябинском 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель села Нугуманово Кунашакского района Челябинской области был удивлен, когда не нашел на привычном месте свой трактор Т-16. Ущерб от пропажи собственности в полиции сельчанин оценил в 35 тыс. рублей. Проводя оперативно-разыскные мероприятия, стражи порядка задержали троих сельских жителей. Они рассказали, что решили повеселиться, катаясь на тракторе, в связи, с чем и позаимствовали транспортное средство. Трактор был обнаружен возле дома одного из участников угона.
Как писала «Русская планета», полиция ОВД Богдановича Свердловской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ — незаконная охота. В браконьерстве обвиняется житель Екатеринбурга 1972 года рождения, который, в декабре 2017 года на территории государственного заказника убил косулю.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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