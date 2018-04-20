В Челябинске обвиненного во покушении на взятку следователя отправили под домашний арест

Домой перед судом

«На прошлой неделе дело поступило на рассмотрение в суд. 23 апреля истекал срок содержания подсудимого под стражей. В связи с этим судья рассмотрел вопрос о дальнейшей мере пресечения и принял решение о ее изменении на домашний арест», — сообщила «Интерфаксу» представитель суда Наталья Прохорова . По ее словам, дата рассмотрения дела еще не назначена.

Старший следователь Козлов, который на сайте СКР фигурировал как бывший следователь полиции, в июле 2017 года был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке получить взятку в размере 4 млн рублей. По версии следствия, посредники должны были передать ему взятку от лиц, в отношении которых он расследовал уголовное дело.

После задержания — с 13 июля 2017 года по настоящее время Козлов находился под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом).