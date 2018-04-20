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В Челябинске обвиненного во покушении на взятку следователя отправили под домашний арест
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В Челябинске обвиненного во покушении на взятку следователя отправили под домашний арест 

pasmi.ru 36 минут назад
Центральный районный суд Челябинска 19 апреля вынес постановление об изменении меры пресечения бывшему старшему следователю отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области Александру Козлову с содержания под стражей на домашний арест.
Домой перед судом
«На прошлой неделе дело поступило на рассмотрение в суд. 23 апреля истекал срок содержания подсудимого под стражей. В связи с этим судья рассмотрел вопрос о дальнейшей мере пресечения и принял решение о ее изменении на домашний арест», — сообщила «Интерфаксу» представитель суда Наталья Прохорова. По ее словам, дата рассмотрения дела еще не назначена.
Старший следователь Козлов, который на сайте СКР фигурировал как бывший следователь полиции, в июле 2017 года был задержан сотрудниками регионального УФСБ при попытке получить взятку в размере 4 млн рублей. По версии следствия, посредники должны были передать ему взятку от лиц, в отношении которых он расследовал уголовное дело.
После задержания — с 13 июля 2017 года по настоящее время Козлов находился под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом).
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