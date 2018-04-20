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Наркоторговца из Бузулука накажут штрафом
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Наркоторговца из Бузулука накажут штрафом 

ProOren 42 минуты назад
Фото: ProOren
В Бузулуке полицейские выявили факт легализации денежных средств, полученных в результате сбыта наркотических веществ.
Сотрудники местной полиции установили, что с июня 2017 года по январь 2018 местный житель использовал электронный счет, зарегистрированный на обезличенное лицо, и оформил в одной кредитной организации города банковскую карту. Позже на нее поступило около 500 тыс. рублей. Как выяснилось, деньги правонарушитель получил в результате сбыта на территории города синтетических наркотиков.
За отмывание денежных средств правоохранители в отношении 27-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей.
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