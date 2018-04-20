Житель Автозаводского района обвиняется в убийстве брата из-за денег

В Автозаводском районе перед судом предстанет 44-летний мужчина, который обвиняется в убийстве младшего брата. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Напомним, 28 сентября прошлого года в квартире одного из домов на улице Строкина между братьями разгорелась ссора. Причиной конфликта стало то, что старший заподозрил младшего в краже незначительной суммы денег. Обвиняемый избил родственника. Через два дня состояние 37-летнего потерпевшего резко ухудшилось. Его доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

Как выяснилось, погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил за счет старшего брата. Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, нижегородец на иномарке чуть не задавил ребенка и избил его отца.