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Житель Автозаводского района обвиняется в убийстве брата из-за денег
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Житель Автозаводского района обвиняется в убийстве брата из-за денег 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В Автозаводском районе перед судом предстанет 44-летний мужчина, который обвиняется в убийстве младшего брата. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Напомним, 28 сентября прошлого года в квартире одного из домов на улице Строкина между братьями разгорелась ссора. Причиной конфликта стало то, что старший заподозрил младшего в краже незначительной суммы денег. Обвиняемый избил родственника. Через два дня состояние 37-летнего потерпевшего резко ухудшилось. Его доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.
Как выяснилось, погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртным и жил за счет старшего брата. Мужчина свою вину полностью признал и раскаялся. Сейчас он находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела в настоящее время завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, нижегородец на иномарке чуть не задавил ребенка и избил его отца.
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