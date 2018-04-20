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Полная скамейка подсудимых: 44 человека пошли под суд за работу в залах с игровыми автоматами
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Полная скамейка подсудимых: 44 человека пошли под суд за работу в залах с игровыми автоматами 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
44 новосибирца пойдут под суд за организацию сети подпольных залов с игровыми автоматами в разных районах города.
«По версии следствия, организаторы преступного бизнеса с августа 2015 года по июль 2016 года организовали и руководили деятельностью четырёх игорных заведений, расположенных в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах Новосибирска», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
В каждом заведении работали администраторы, которые руководили сотрудниками и вели учёт доходов и расходов. Один из участников преступной группы отвечал за установку игрового оборудования. Деятельность всех заведений курировали два старших администратора. Остальные участники преступной группы занимались проведением азартных игр: встречали и провожали посетителей, принимали от них ставки.
Во всех клубах стояли видеокамеры — на своих мобильных телефонах старшие администраторы смотрели, что происходит внутри. Для конспирации в игровых залах стояли муляжи системных блоков, а настоящие компьютеры, к которым подключались мониторы, и серверы с игровыми программами были спрятаны в соседних помещениях.
Новосибирцев — им от 23 до 46 лет — обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования (пункт «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ). Обвинительное заключение по делу 20 апреля утвердил зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин, уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Дело в отношении ещё одного участника группировки выделено в отдельные производства — он помогал следствию.
В декабре прошлого года 14 новосибирцев пошли под суд за организацию трёх подпольных казино в разных районах города.
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