В Ачинске девушка после ужина сняла с карты поклонника 100 тыс. руб.

Ачинске девушка после совместного ужина сняла с карты поклонника 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ачинский».

Мужчина познакомился в кафе с девушкой и после совместной трапезы доверил ей банковскую карту, чтобы оплатить ужин. Однако знакомая решила распорядиться доверием по-своему — она сняла с карты 100 тысяч рублей через Мобильный банк. Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Там установили личность подозреваемой. Это оказалась 24-летняя жительница Ачинска. В случае, если её вина будет доказана, девушке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.