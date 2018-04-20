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В Ачинске девушка после ужина сняла с карты поклонника 100 тыс. руб.
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В Ачинске девушка после ужина сняла с карты поклонника 100 тыс. руб. 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ачинске девушка после совместного ужина сняла с карты поклонника 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ачинский».
Мужчина познакомился в кафе с девушкой и после совместной трапезы доверил ей банковскую карту, чтобы оплатить ужин. Однако знакомая решила распорядиться доверием по-своему — она сняла с карты 100 тысяч рублей через Мобильный банк. Обнаружив пропажу, пострадавший обратился в полицию. Там установили личность подозреваемой. Это оказалась 24-летняя жительница Ачинска. В случае, если её вина будет доказана, девушке грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
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