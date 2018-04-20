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В Самарской области и.о. директора торговой точки обвиняется в присвоении и растрате 300 тысяч рублей
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В Самарской области и.о. директора торговой точки обвиняется в присвоении и растрате 300 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Следственным отделением МО МВД России «Кинельский» завершено расследование уголовного дела по факту растраты и присвоения денег сотрудником торговой точки сети магазинов техники и сотовой связи, расположенной в посёлке Алексеевка.
Как выяснили полицейские, недостача довольно крупной суммы для сельской местности — более 300 тысяч рублей, была выявлена летом прошлого года при проведении финансовой проверки. Материально ответственным лицом в заведении являлся 28-летний житель Кинеля, который и стал главным подозреваемым. В ходе следствия он признался в совершенном противоправном деянии.
По словам подозреваемого, взяв из кассы магазина 350 тысяч рублей, он поставил их букмекерской конторе на игру по футболу и выиграл 180 тысяч рублей. Выигрыш злоумышленник потратил на собственные нужды, но недостачу в магазин собирался вернуть. Перекрыть долг мужчина не успел: в торговой точке провели финансовую проверку. В это время сотрудник уехал с работы и, занял у знакомых около 80 тысяч рублей, но полностью компенсировать долг не смог.
Также в процессе следственных действий стало известно, что обвиняемый неоднократно судим за грабеж и наркотики, в прошлом приговоренный к 4 годам лишения свободы. После отбывания срока мужчина устроился продавцом в магазин техники и сотовой связи, и впоследствии был назначен исполняющим обязанности директора магазина. Однако трудился на этой должности он неофициально.
По итогам ревизии недостача превысила 332 тысячи рублей. Вину в присвоении и растрате денег мужчина признал полностью. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.
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