И.о. директора магазина присвоил 350 тыс. руб., и сделал ставку на спорт

Завершено расследование уголовного дела по факту растраты и присвоения денег и.о. директора торговой точки сети магазинов техники и сотовой связи, расположенной в посёлке Алексеевка, сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Как выяснили полицейские, недостача довольно крупной суммы для сельской местности — более 300 тысяч рублей, была выявлена летом прошлого года при проведении финансовой проверки. Материально ответственным лицом в заведении являлся 28-летний житель Кинеля, который и стал главным подозреваемым. В ходе следствия он признался в присвоении денег.

По словам мужчины, взяв из кассы магазина 350 тысяч рублей, он поставил их букмекерской конторе на игру по футболу и выиграл 180 тысяч рублей. Выигрыш злоумышленник потратил на собственные нужды, но недостачу в магазин собирался вернуть. Перекрыть долг мужчина не успел: в торговой точке провели финансовую проверку. В это время он уехал с работы и, занял у знакомых около 80 тысяч рублей, но полностью компенсировать долг не смог.

Как установило следствие, мужчина был неоднократно судим за грабеж и наркотики, а в прошлом приговорён к четырём годам лишения свободы. После отбывания срока он устроился продавцом в магазин техники и сотовой связи, и впоследствии был назначен исполняющим обязанности директора магазина. Однако трудился на этой должности он неофициально.

По итогам ревизии недостача превысила 332 тысячи рублей. Вину в присвоении и растрате денег мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.