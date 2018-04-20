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В Тольятти автовор продавал угнанные машины с поддельными номерами
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В Тольятти автовор продавал угнанные машины с поддельными номерами 

63.ru 53 минуты назад
Фото: 63.ru
В Тольятти полицейские задержали 49-летнего местного жителя. Его подозревают в серии автомобильных краж.
— В конце 2016 года к дежурному обратился один из жителей автограда. Мужчина рассказал, что кто-то угнал его Lada Granta с парковки спорткомплекса. Похищенный автомобиль он оценил в 250 тысяч рублей, — пояснили в ГУ МВД России по Самарской области.
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. Они заметили, что на парковке часто появлялся 49-летний мужчина. За ним установили круглосуточное наблюдение. Оказалось, что угонщик уже выбрал себе следующую «жертву».
Злоумышленника поймали на месте преступления, за рулем чужого автомобиля. Ранее он успел угнать еще три иномарки. Их общую стоимость оценили в 4,5 миллиона рублей. А похищенную «Гранту» он продал, подделав номера.
В отношении злоумышленника правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Кража», «Подделка госномеров» и «Угон». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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