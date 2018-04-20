Тольяттинца будут судить за серию угонов и подделку номера машины

Житель Тольятти , обвиняемый в серии краж автомобилей, угоне и подделке идентификационного номера, предстанет перед судом, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.

Заявление в полицию Тольятти о краже с парковки у одного из спортивных комплексов города автомашины «Лада Гранта», стоимостью около 250 тысяч рублей, её владелец подал в конце 2016 года.

Полицейские, изучив видеозаписи со всех камер наблюдения, расположенных в районе совершения преступления, обратили внимание на одного из местных жителей. У сотрудников полиции появились основания предполагать, что именно он может быть причастен к хищению не только этого машины, но и других автомобилей. За 49-летним мужчиной было установлено круглосуточное наблюдение, в ходе которого полицейские пришли к выводу, что злоумышленник присмотрел очередную «жертву».

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на месте преступления, а именно за рулем чужой автомашины в момент её угона. В ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к краже еще трех иномарок общей стоимостью около 4,5 миллионов рублей. Кроме этого, ему предъявлено обвинение в подделке идентификационного номера похищенной «Гранты», которую он затем сбыл.

В настоящее время завершено расследование уголовных дел в отношении безработного ранее не судимого жителя Тольятти, возбужденных по статьям УК РФ : «Кража», «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» и «Неправомерное завладение автомобилем (угон)».

Материалы дел направлены для рассмотрения в суд. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.