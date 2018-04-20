Экс-помощник мэра Ярославля Урлашова попросил об УДО 

Экс-помощник осужденного мэра Ярославля Алексей Лопатин попросил об условно-досрочном освобождении.
Об эом сообщает издание Коммерсант.ru со ссылкой на адвоката Евгения Шприца. Заседание по ходатайству Лопатина пройдет в Рыбинском городском суде на следующей неделе, 28 апреля.
Нпомним, что 3 августа 2016 года его признали виновным в посредничестве при передаче особо крупной взятк Евгению Урлашову от Сергея Шмелева и приговорили к семи годам строгого режима. Чиновников задержали в июле 2013 и сразу же заключили под стражу. Евгений Урлашов получил 12,5 лет в колонии строгого режима, Дмитрия Донскова оправдали.