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Зарезавшая мужа пермячка избежит наказания
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Зарезавшая мужа пермячка избежит наказания 

Уралинформбюро 26 минут назад
Фото: Уралинформбюро
В суд направлено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Кунгурского района, которая обвиняется в убийстве супруга. Следователи ходатайствовали о ее принудительном лечении в психбольнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, женщина несколько лет злоупотребляла спиртным. В конечном счете у нее развился алкогольный психоз. В ночь на 10 февраля 2018 года пенсионерка нанесла 68-летнему супругу удары ножом. Он скончался на месте.
Экспертиза признала женщину невменяемой.
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