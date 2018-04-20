Зарезавшая мужа пермячка избежит наказания 

В суд направлено уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Кунгурского района, которая обвиняется в убийстве супруга. Следователи ходатайствовали о ее принудительном лечении в психбольнице, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, женщина несколько лет злоупотребляла спиртным. В конечном счете у нее развился алкогольный психоз. В ночь на 10 февраля 2018 года пенсионерка нанесла 68-летнему супругу удары ножом. Он скончался на месте.
Экспертиза признала женщину невменяемой.