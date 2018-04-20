Зарезавшая мужа пермячка избежит наказания

По данным следствия, женщина несколько лет злоупотребляла спиртным. В конечном счете у нее развился алкогольный психоз. В ночь на 10 февраля 2018 года пенсионерка нанесла 68-летнему супругу удары ножом. Он скончался на месте.

Экспертиза признала женщину невменяемой.