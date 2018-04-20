Обманули на полмиллиона рублей: лжепредпринимателей из Шахт осудят за мошенничество с субсидиями

Прокуратура Шахт утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех лжепредпринимателей. Дончан обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями.

Жители Ростовской области решили незаконно получить из областного бюджета денежные пособия для начинающих бизнесменов. Они нашли жительницу Шахт, которая умеет оформлять документы на субсидии, вместе с ней сделали их и отнесли в региональный департамент инвестиций и предпринимательства. А затем получили на свои расчетные счета 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.

— Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Если подозреваемых признают виновными, то они могут получить до десяти лет лишения свободы, — рассказали в прокуратуре города Шахты.

В прошлом году трех других жителей города Шахты осудили за мошенничество с субсидиями. Всех их признали виновными и отправили в колонию.