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Обманули на полмиллиона рублей: лжепредпринимателей из Шахт осудят за мошенничество с субсидиями
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Обманули на полмиллиона рублей: лжепредпринимателей из Шахт осудят за мошенничество с субсидиями 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Прокуратура Шахт утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех лжепредпринимателей. Дончан обвиняют в мошенничестве с государственными субсидиями.
Жители Ростовской области решили незаконно получить из областного бюджета денежные пособия для начинающих бизнесменов. Они нашли жительницу Шахт, которая умеет оформлять документы на субсидии, вместе с ней сделали их и отнесли в региональный департамент инвестиций и предпринимательства. А затем получили на свои расчетные счета 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно.
— Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Если подозреваемых признают виновными, то они могут получить до десяти лет лишения свободы, — рассказали в прокуратуре города Шахты.
В прошлом году трех других жителей города Шахты осудили за мошенничество с субсидиями. Всех их признали виновными и отправили в колонию.
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